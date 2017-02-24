В воскресение ожидается необычное затмение Солнца

В воскресенье, 26 февраля, население планеты Земля станет свидетелем необычного кольцеобразного затмения, сообщает ТСН.

В результате перемещения Луны, Солнце окажется за ней, и люди смогут увидеть лишь "ободок" солнечного света, который Луна не перекроет. Это солнечное затмение станет первым в 2017 году, но не единственным.

"26 февраля 2017 года в 16:53 по киевскому времени можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение", - написано в сообщении.

По словам экспертов, жители юго-запада Африки и некоторых регионов южной Америки сумеют рассмотреть затмение лучше всего.

Астрологи также отмечают, что наиболее чувствительными к влиянию затмения будут люди, родившиеся под знаками зодиака Рыбы и Дева, особенно те, которые родились в период с 22 февраля по 3 марта и с 26 августа по 5 сентября. Не менее сильно ощутят влияние затмения Близнецы и Стрельцы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, весь мир может присоединиться к поиску новых небесных тел, которые находятся вне Солнечной системы благодаря новому сайту НАСА.