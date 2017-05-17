В ВОЗ назвали самые пьющие страны в мире

В прошлом году жители Литвы употребляли наибольшее количество алкоголя из всех стран мира.

Об этом сообщает DELFI.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потреблял 16 литров спиртного.

Это делает Литву наибольшей "пьяницей" в Европе, а также самой пьющей страной в мире.

На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя приходится около 15 литров алкоголя в год.

Третье место заняла Латвия - в среднем около 13 литров на каждого жителя.

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой "ступеньке" в рейтинге с показателем чуть более 12 литров на жителя.

Напомним, что турки учат туристов трезвости. В Анталии, в одном из самых известных местных курортов Средиземного моря, запретили пить на улицах.