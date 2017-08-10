В выходные земляне станут свидетелями уникального метеоритного дождя

Одно из самых восхитительных явлений ночного неба Северного полушария - метеорный поток Персеиды - станет аномально интенсивным ночью с 12 до 14 августа, сообщает Science Ukraine.

Сообщается, что персеиды - одни из наиболее динамичных, стабильных и многочисленных метеоритных потоков, которые регулярно в августе достигают пика интенсивности. В это время количество метеоров, которые воспламеняются в атмосфере, обычно равно 80 - 120 метеорам в час.

В нынешнем году ожидается интенсивность в 50 метеоров в час, однако зрелище должно быть удивительным. Люди смогли бы наблюдать интенсивность в около 100 метеоров в час, если бы не лунный свет, препятствующий видимости.

По факту, пик метеоритного дождя начнется около 20:00 по Киеву в ночь на воскресенье, тогда можно будет проследить, как интенсивность падений возрастает. Кроме данной ночи, можно также будет наблюдать метеоритный дождь и в ночь с пятницы на субботу и с воскресения на понедельник, когда метеориты разбавят болиды - крупные огненно-яркие метеоритные тела, оставляющие след в атмосфере.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 августа, текущего года случится самое продолжительное затмение Солнца за всю историю человечества. По словам ученых, Солнце будет заслонено Луной на протяжении полутора часа.

Прогнозируется, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во времена всех прошлых солнечных затмений.