В Японии тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере из-за коронавируса

Тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере в японском порту Йокогамы из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на японские СМИ.

Судно поместили на карантин, после того как у одного из пассажиров было обнаружено заражение новым смертельным вирусом.

На борту лайнера Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") находится 3500 человек.

Пассажирам придется ждать результаты анализа около суток.

Отмечается, что 80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге. По данным японского информационного агентства Kyodo, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.