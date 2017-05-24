В Западной Украине сегодня ожидаются сильные дожди с грозами, - ГСЧС

В Западной Украине сегодня, 24 мая 2017 года, ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 24 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, днем местами град и шквалы 17-22 м/с, утром и днем во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, также ГСЧС сообщала, что в некоторых областях Западной Украины, в связи с сильными ливнями 24-25 мая, ожидается подъем уровня воды в реках. В частности, уровень воды поднимется в реках Закарпатской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. В местах сильных ливней возможно формирование значительного местного стока с угрозой подтопления пониженных территорий, мимолетное поднятия уровня воды на малых водотоках и образование селевых потоков.