В'їзд та виїзд під забороною: у місті Почаїв через коронавірус діятимуть обмеження

З 21 квітня у місті Почаїв Кременецького району вводиться заборона на в'їзд та виїзд. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич у Facebook повідомив, що з 10 ранку 21 квітня у Почаїв зможе заїхати та виїхати лише спецтранспорт, котрий впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста і лише за відповідними перепустками.

- Хто не вдома - повертайтеся! Хто в Почаєві у гостях - мусите виїхати до завтрашнього ранку.Ситуація стає критичною! Суворо дотримуйтеся карантинних обмежень - лише так зможемо втримати різке зростання випадків коронавірусної інфекції!- йдеться в повідомлення.

До слова, 19 квітня у Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла 43- річна жителька Почаєва, в якої діагностували коронавірус. За попередню добу у місті підтвердили 13 випадків зараження COVID-19, у Кременецькому районі кількість хворих - 42 людини.

На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Кременецькому районі під головуванням першого заступника голови Кременецької райдержадміністрації Вячеслав Онишкевич прийняли рішення закрити місто Почаїв на в'їзд та виїзд з 10.00 год. 21 квітня 2020 року.Хто не вдома - повертайтеся! Хто в Почаєві у гостях - мусите виїхати до завтрашнього ранку.У Почаїв зможе заїхати лише спецтранспорт, той, який впливатиме на забезпечення життєдіяльності міста - лише за відповідними перепустками.Ситуація стає критичною! Суворо дотримуйтеся карантинних обмежень - лише так зможемо втримати різке зростання випадків коронавірусної інфекції!

TV-4 Тернопіль

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