В здание Кабмина не будут пускать в непристойном виде

В здание Дома правительства Украины не будут пускать в непристойном виде

Такое решение было принято на заседании Кабмина 6 марта, передает "ДС" со ссылкой на "ГОРДОН".

В предыдущей редакции порядка посещения Дома правительства одной из причин недопуска было алкогольное или наркотическое опьянение. В новой этот пункт заменили запретом допускать в здание лиц, действия которых создают опасность для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не отвечает общепринятым требованиям приличия.

Также постановление регулирует организацию пропуска в здание представителей СМИ. Они смогут посещать Дом правительства по одноразовым пропускам, которые выдаются по заказу подразделений секретариата Кабмина, отвечающего за взаимодействие со СМИ.