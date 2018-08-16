В "Жулянах" отменили ряд рейсов из-за ночной грозы в Киеве

16 августа в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) отменили ряд рейсов.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Причиной отмены стала ночная гроза. Пассажирам отмененных рейсов о том, когда они смогут вылететь из Киева, пока что не сообщали", - говорится в сообщении.

В ночь на 16 августа над Киевом прошла мощная гроза с градом. В результате часть улиц затоплена и закрыта для движения транспорта. Кроме того, поваленные деревья заблокировали выезд троллейбусов из депо, из-за чего ряд маршрутов отменили.

По словам очевидцев, в ночь на 16 августа на столицу обрушился мощный удар стихии: около трех часов ночи неожиданно ухудшилась погода. Сильный ветер срывал провода и валил деревья, при этом в окна бил град с дождем, сверкали молнии. Внезапный порыв непогоды разбудил огромное количество жителей столицы, вынудив их закрывать распахнутые от жары окна.

По улицам потекли бурные потоки, а лужи мгновенно стали глубокими. Но через 20 минут погода пришла в норму, а воздух стал более свежим. Как уточняют очевидцы, подтоплены Крещатик и ряд других улиц столицы.