В жюри Каннского кинофестиваля вошли Кристен Стюарт, Дени Вильнев и Леа Сейду

Главой жюри в этом году будет актриса Кейт Бланшетт.

71-й Каннский кинофестиваль объявил полный состав жюри, которое будет судить основной конкурс фестиваля.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, компанию Кейт Бланшетт (главе жюри) составят режиссер Дени Вильнев ("Бегущий по лезвию 2049", "Сикарио"); актриса Кристен Стюарт ("Персональный покупатель"); актриса Лея Сейду ("Жизнь Адель"); режиссер Андрей Звягинцев ("Левиафан", "Нелюбовь"); режиссер Ава Дюверней ("Складки времени", "13"); композитор и певица Хаджа Нин; актер Чанг Чен ("Убийца", "Великий мастер").

Жюри будет распределять награды в основном конкурсе, включая "Золотую пальмовую ветвь", гран-при, призы за актерские работы и т.д. Пока что фестиваль объявил только 18 участников конкурса, ожидается, что других участников назовут до начала Канн.

Напомним, откроются Канны-2018 фильмом иранского режиссера Асхара Фархади "Все знают", главные роли в котором сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Фильм также претендует на главный приз.

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая.