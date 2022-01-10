В зоні ООС на Донбасі підірвались двоє українських захисників. Обоє загинули

В понеділок, 10 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє українських захисників підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Обоє внаслідок події загинули.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбук.

Відомо, що від початку поточної доби поблизу населеного пункту Піски було зафіксовано 2 порушення режиму тиші. Окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що в неділю, 9 січня, російські найманці поранили українського військового. Зараз воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний. Читайте більше новин за посиланнями: "Хулігантсво" Лероса: обвинувальний акт щодо дій депутата скерували до суду Казахські дипломати заперечили "український слід" в революції У Львові затримали українку, яка прилетіла з Італії з підробленим паспортом

ІА "Вголос"



