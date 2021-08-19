В зоні ООС в результаті обстрілів загинув український військовий

19 серпня на сході України зафіксували три обстріли з боку окупантів. В результаті ворожих дій загинув український військовослужбовець.
Боєць отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям, повідомляє штаб ООС.
У напрямку Новоалександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Широкино противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Водяного на Приазов'ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Раніше за фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі було відкрито кримінальне провадження.
За добу 16 серпня окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу український захисник отримав вогнепальне поранення несумісне з життям, повідомили в штабі ООС.
Впродовж минулої доби бойовики знову порушили режим тиші на Луганщині. В результаті обстрілу постраждала мирна мешканка.
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