В зоні ООС в результаті обстрілів загинув український військовий

19 серпня на сході України зафіксували три обстріли з боку окупантів. В результаті ворожих дій загинув український військовослужбовець.

Боєць отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям, повідомляє штаб ООС.

У напрямку Новоалександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Широкино противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного на Приазов'ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Раніше за фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі було відкрито кримінальне провадження.

За добу 16 серпня окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу український захисник отримав вогнепальне поранення несумісне з життям, повідомили в штабі ООС.

Впродовж минулої доби бойовики знову порушили режим тиші на Луганщині. В результаті обстрілу постраждала мирна мешканка.

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