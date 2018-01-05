В зоне АТО из-за обстрелов боевиков ранен военный

Впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на Луганском направлении.

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о прекращении огня, за минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Отмечается, что его жизни ничто не угрожает.

"Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонительным укреплениям сил АТО вокруг Луганского. На Донецком направлении, еще за светлой поры суток, враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов возле Верхнеторецкого", - говорится в сообщении