В зоне АТО нашли российский беспилотник с маркировкой ФСБ

В зоне АТО украинские военные обнаружили российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил спикер АТО Ярослав Чепурной, сообщает телеканал Министерства обороны.

"2 апреля 2017 года во время осмотра местности в районе Светлодарского выступления военнослужащими сил АТО был обнаружен БпЛА российского производства типа Гранат-1, который входит в комплекса Наводчик-2 и предназначен для ведения воздушной разведки с использованием фото - и видеоаппаратуры и корректирования огня артиллерии", - сообщил спикер АТО.

По его словам, беспилотный летательный аппарат Гранат-1 состоит на вооружении подразделений пограничной службы ФСБ России.

"На отдельных блоках летательного аппарата обнаружены маркировки ФСБ РФ", - добавил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на Донбассе режим прекращения огня от 1 апреля не соблюдал российской стороной ни одного дня.

"Мне доложили начальник Генштаба и министр обороны, ни дня от 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было", - заявил он.