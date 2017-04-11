В зоне АТО офицер выстрелом в ногу угомонил пьяного военнослужащего

В зоне проведения антитеррористической операции в расположении одного из подразделений офицер вынужден был применить оружие, чтобы утихомирить агрессивного пьяного военнослужащего.

Об этом вечером 10 апреля сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, группа военных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно. Их поведение составляла реальную угрозу жизни и здоровью офицера.

Командир сделал три предупредительных выстрела в воздух, затем - предупредительные выстрелы в землю, а затем выстрелил по ногам одного из подчиненных.

Раненого военнослужащего доставили в больницу города Бахмут, где оказали необходимую медицинскую помощь. В его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Обстоятельства происшествия выясняются.

По материалам: Facebook/пресс-центр штаба АТО