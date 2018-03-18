В зоне АТО погиб один пограничник, еще один ранен

Вечером в субботу, 17 марта, в районе контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области в результате подрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, ручная осколочная граната по неизвестным причинам сдетонировала в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ Майорское.

В результате взрыва двое пограничников получили ранения. Их оперативно госпитализировали в Бахмутскую центральную городскую больницу. Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице. Другой находится в состоянии средней тяжести.

По данному факту начато специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что 17 марта в зоне АТО боевики из гранатометов вели огонь по украинским укреплениям в районе Опытного.