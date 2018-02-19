В зоне АТО погиб украинский военнослужащий, трое - получили ранения

Боевики российско-террористических формирований продолжают обстрелы позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

В понедельник, 19 февраля, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один - получил боевую травму.

Кроме того, два бойца получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

С начал суток оккупанты девять раз открывали огонь по украинским позициям.

Опорные пункты ВСУ на подступах к Крымскому на Луганщине оказались под огнем 82-мм минометов противника. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били по Гладосово, Новолуганскому и Светлодарску.

Пески на Донетчине боевики обстреливали из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские позиции в районе Лебедиснкого, Водяного и Широкино противник накрыл огнем из минометов калибра 120 миллиметров.

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря было согласовано бессрочное прекращение огня с 00:00 23 декабря.

Однако боевики российско-террористических формирований нарушили его в тот же день, обстреляв украинские позиции на Светлодарской дуге из БМП, минометов и гранатометов .

"Новогоднее перемирие" стало 12-м с начала войны в Донбассе. Предшествовавшие ему "школьное" и "хлебное" систематически нарушались российско-террористическими формированиями.