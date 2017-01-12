В зоне АТО погиб украинский военный, еще 4 ранены

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 11 января 2017 года, погиб один украинский военный и еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Гранитное, Водяное, Новогригоровку, Широкино и Талаковку.

Кроме того, на Луганском направлении из артиллерии обстреляли Троицкое, из минометов и гранатометов - Новозвановку и Троицкое, из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - Крымское, Станицу Луганскую - из стрелкового оружия. Также противник обстрелял ряд населенных пунктов на Донецком направлении.

"Всего произошло 62 обстрела. Четыре наших военных ранены. Один травмирован. Один военный погиб", - говорится в сообщении.

Зведення прес-центру штабу АТО за минулу добу 11 січня 2017 року На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мілімет... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 11 січня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли Красногоровку из минометов, в результате чего ранен местный житель.