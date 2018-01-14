В зоне АТО украинские военные сбили российский беспилотник

В зоне проведения Антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Напомним, недавно на Донбассе зафиксирована работа образцов новейшей военной техники РФ. Также отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе населенных пунктов Зайцево, Красногоровка и Широкино.

Ранее стало известно, что киевский суд арестовал боевика, обвиняемого в пытках украинских заложников.