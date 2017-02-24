В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое ранены, - штаб

Боевики на Донбассе 83 раза обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки, 23 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом говорится в сообщении пресс- центра АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 83 обстрела. Двое наших военных ранены, один - погиб", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Донецком направлении боевики из танка обстреляли Авдеевку, из минометов - Пески, Зайцево, Троицкое и Каменку, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении из минометов боевики обстреляли Попасну и Новозвановку, из гранатометов и пулеметов - Троицкое, Крымское и Новоолександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому - зенитные установки.

Кроме того, на Мариупольском направлении из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое.

Зведення прес-центру штабу АТО за минулу добу 23 лютого 2017 року На Донецькому напрямку танк окупантів неодноразово ві... Опубліковано Прес- центр штабу АТО 23 лютого 2017 р.

Напомним, ранее в МинАТО заявили, что Россия проводит в Украине "тайные операции".

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