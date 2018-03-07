В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 6 марта 2018 года погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что оккупационные войска продолжают обстреливать позиций сил АТО и срывать договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе.

"На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового. На Донецком направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

Всего за сутки боевики трижды обстреляли позиций Вооруженных сил Украины, а вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за 6 березня 2018 року Російсько-о... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 6 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы города Счастье, применив при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями.