В зоне АТО за сутки зафиксированы 74 обстрела, 9 военных ранены и травмированы

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксированы 74 обстрела, ранены двое украинских военных и еще семеро травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на свой странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров обстреляно Новотроицкое. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Чермалик, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово вели огонь снайперы", - говорится в сообщении.

Зведення прес-центру штабу АТО за минулу добу 20 лютого 2017 року На початку минулої доби спостерігалося загальне зниж... Опубліковано Прес- центр штабу АТО 20 лютого 2017 р.

Донецкое направление обстреливали из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Обстрелу подверглись Новолуганское, Авдеевка, Луганское, Зайцево и Троицкое. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Камянку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП противника. Авдеевке осбтреливали снайперы.

Сообщается, что на Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов российско-оккупационные войска обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Снайперы обстреляли Станицу Луганскую и Желтое.

Напомним, 20 февраля 2017 года сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 40 обстрелов.