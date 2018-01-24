В зоне АТО зафиксировано полное прекращение огня

В зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела.Фото: facebook.com/ato.news

В зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела в течение 23 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook

"Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины зафиксировано не было. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживание транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.

Как сообщали Українські Новини, боевики 6 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 22 января.

21 января боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге.