В Ізраїлі дозволили третю дозу Pfizer для певної категорії людей

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинувати третьою дозою вакцини Pfizer проти коронавірусу людей з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Рекомендується давати третю дозу вакцини через вісім тижнів після отримання другої дози, йдеться у повідомленні.

Раніше міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що починаючи з 6 червня, паралельно з поширенням в країні штаму коронавірусу Delta, спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer проти запобігання інфекції та симптоматичних захворювань до 64%.

При цьому, згідно з даними МОЗ, ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, що призводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%.

В Ізраїлі була одна з найефективніших у світі кампаній з вакцинації від коронавірусу. Близько 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одну дозу Pfizer, у результаті чого число щоденних випадків COVID-19 знизилося з більш як 10 000 у січні. Однак через більш заразний штам Delta число нових випадків COVID-19 почало зростати.

Американська компанія Pfizer разом з німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани почати випробування третьої дози вакцини з метою посилення імунітету проти нових штамів COVID-19.

Компанії планують оприлюднити точні дані незабаром, а також представити результати досліджень американському і європейському регуляторам - FDA і EMA.

Разом з тим, головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки нема потреби вводити третю дозу вакцини від коронавірусу.