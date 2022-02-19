"Вагнерівці" можуть влаштувати серію терактів у Донецьку - розвідка

Російсько-окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби Росії із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків із метою вчинення серій провокацій. Про це повідомляє Оперативно- тактичне угруповання "Схід".

"У зв'язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків.

"Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада 2021 року розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Нагадаємо, 19 листопада минулого року в етері політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" було продемонстровано записане раніше інтерв'ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв'ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі "крота", що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення "вагнерівців".

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Василя Бурбу у тому, що він "злив інформацію" щодо "Вагнергейту" у пресу.

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

Зауважимо, напередодні у зверненні президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

До слова, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку - The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України - Пентагон.