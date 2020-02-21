Вагон поезда "Киев-Москва" отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус у пассажирки

Пассажирку поезда "Киев-Москва" сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрений на коронавирус. Всех остальных пассажиров вагона отправили на карантин в местную больницу, пишет российский "Интерфакс".

Подозрения возникли относительно китаянки, у которой обнаружили температуру около 38 градусов. 20 остальных пассажиров, ехавших с ней в вагоне, пока будут в Брянской городской больнице, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

Информации о том, есть ли среди них граждане Украины, пока нет.

Напомним, в Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.