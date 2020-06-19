ВАКС дозволив заочно заарештувати рідного брата Каськіва

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро про заочний арешт Олександра Каськіва, рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами Владислава Каськіва.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Детектив НАБУ просив суд обрати брату Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мотивуючи це тим, що йому повідомлено про підозру і він оголошений у міжнародний розшук.

Рішення про заочний арешт суд ухвалив 10 червня.

У вересні 2018 року Каськіва оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро за підозрою в розкраданні коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами ДП "Державна інвестиційна компанія" на суму 259 млн грн. У березні 2019 року Інтерпол оголосив брата Каськіва в розшук з "червоною картою".

Каськіва-молодшого підозрюють у співучасті у привласненні та розтраті майна.

Під час слідства встановлено, що в 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн гривень для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, йдеться про проєкти "Якісна вода", що передбачає встановлення в найбільших містах України автоматів з розливу питної води, і "Олімпійська надія-2022" , за яким повинні бути зведені інфраструктурні об'єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні.