Вакцинація не є приводом відмовлятися від масок - Кузін

МОЗ планує залучати представників Нацполіції до перевірок дотримання протиепідемічних заходів. Вакцинація проти коронавірусу не є приводом відмовитися від дотримання протиепідемічних заходів, зокрема від маскового режиму.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми отримуємо багато інформації про те, що в аеропортах, місцях масового скупчення люди геть не дотримуються протиепідемічних вимог. Ми хотіли б залучити представників Національної поліції до спільних показових перевірок і трішки підняти цей рівень самосвідомості населення. Передбачена адміністративна відповідальність відповідно до кодексів України", - сказав Кузін.

Він наголосив, що вакцинація проти коронавірусу не є приводом відмовитися від дотримання протиепідемічних заходів, зокрема від маскового режиму.

"Вакцинація не є приводом скасовувати масковий режим для вакцинованих. І зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски тим людям, які отримали повний курс щеплення. Оскільки вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби, або ризику померти, але людина, яка отримала вакцину все ще має ризик інфікуватися", - розповів головний держсанлікар

Як додала епідеміолог Наталія Виноград, для подолання пандемії COVID-19 однієї вакцинації недостатньо - потрібен комплекс протиепідемічних заходів.

"Однією вакцинацією ніхто у світі не зупинив проблем, пов'язаних з інфекційними захворюваннями - і не зупинить надалі. А особливо при такому вірусі, який ми зараз маємо, який постійно мутує. Тому потрібно відповідально ставитися, як у всьому світі... Дотримання протиепідемічних заходів у кожному населеному пункті у всіх групах населення повинна забезпечувати не тільки медицина", - переконана Виноград.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 8 вересня в Україні зафіксовано 3 663 випадки COVID-19.

Загалом від початку епідемії в Україні захворіли 2 306 939 осіб, з них померли 54 175, одужали - 2 217 563.