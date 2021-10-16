Вакцинація після COVID-19: у МОЗ повідомили, чи треба чекати пів року

Вакцинуватися від коронавірусу можна і після хвороби, коли минули всі симптоми. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише УНН.

"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли всі симптоми, немає ознак гострої хвороби, ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення. Потім через певний період часу, залежно від того, якою вакциною ви зробите це щеплення, повторити це щеплення і мати "зелений" сертифікат "ковідний", який буде виданий у зв'язку з вакцинацією", - заявив Ляшко.

Він відзначив, що "рішення про тих 6 місяців було ухвалене в Україні на самому початку вакцинальної кампанії", коли був обмежений доступ до вакцини. "Тоді зібралися національний штаб і національна група експертів з імунопрофілактики та ухвалили рішення, що краще вакцину віддати людям похилого віку, які не хворіли на COVID-19. Ті, хто хворів, можуть 6 місяців почекати, бо у них який-не який, але титр антитіл був, вони були більш захищені, ніж ті люди, які не хворіли", - пояснив Ляшко.

"Сьогодні обмежень щодо доступу до вакцини не існує. У нас в країні - понад 10 мільйонів доз. Можливо, немає в певному населеному пункті у фельдшера, але можна підійти до цього фельдшера, до сімейного лікаря, записатися - і приїде мобільна бригада та зробить щеплення. Вакцинуватися набагато простіше, ніж перенести хворобу", - додав він.

У лютому повідомлялося, що МОЗ затвердив рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, що перехворілі COVID-19 можуть вакцинуватися від коронавірусу через шість місяців після хвороби.