Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ

На національному складі більше не залишилося вакцини від коронавируса виробництва компанії Moderna, є лише на регіональних складах і ці дози призначені для ревакцинації громадян, які отримали перше щеплення.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит видання LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, станом на 26 серпня на регіональних і місцевих складах залишалося 805 652 дози вакцини.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини", - йдеться в повідомленні.

У вересні Модерну теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Так як 2 млн доз були поставлені в рамках програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Станом на 24 серпня на національному та регіональному складах зберігалося понад 11 млн доз вакцин різних виробників:

- Pfizer - 37 440 доз на національному складі, 523 798 доз на регіональних і місцевих складах;

- AstraZeneca - 1 807 980 доз на національному і 1 380 568 доз на регіональних і місцевих складах;

- Sinovac - 2 700 560 доз на національному і 3 808 082 дози - на регіональних і місцевих складах.

25 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що в Україні є близько 9 млн доз, які можна використовувати для вакцинації. З початку кампанії з імунізації від коронавірусу, за його даними, в Україну доставили 18,5 млн доз вакцин.

Поставку ще 6,5 млн доз вакцин різних виробників очікують у вересні, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.