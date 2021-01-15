Вакцину від COVID-19 для України закуповуватиме CrownAgents

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю.

"На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення, що закупівлі вакцини від COVID-19 здійснюватиме міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть повноваження на укладення контрактів відповідно до проведених заздалегідь МОЗ, керівництвом держави переговорів, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він.

Степанов зазначив, що компанія закуповує вакцин від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

"Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року робота ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу з боку керівництва цієї компанії", - додав міністр.