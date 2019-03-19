Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола Футбол На первое место France Football поставил голландца Ринуса Михелса

Авторитетный французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола. За основу брались такие критерия\и - достижения тренеров с клубами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние на развитие футбола.

Первое место в рейтинге занял легендарный голландский специалист Ринус Михелс. С "Аяксом" он четырежды побеждал в чемпионате Голландии, с "Барселоной" побеждал в чемпионате Испании, а со сборной Голландии выигрывал чемпионат Европы 1988 года. В тройку также вошли экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-наставник "Милана" Арриго Сакки. А на шестом месте оказался легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

Также в первой десятке рейтинга такие специалисты: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли.

А в топ-50 попали еще один тренер "Динамо" - Виктор Маслов, а также бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

Ранее мы писали, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов.