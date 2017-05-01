Вальпургиева ночь - "Ночь желаний": как привлечь деньги

Вальпургиева ночь (или Живин день, Walpurgis Night, Walpurgisnacht) — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Отмечается он с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Издревле это время обретения сил и осуществления желаний, подходящее время для проведения всевозможных чисток, а также обрядов. Считается, что сны в эту ночь являются вещими.

Таинственный древнейший праздник "Вальпургиева ночь" почитается людьми почти две тысячи лет. В первую майскую ночь растительность приобретает волшебную мощь, а завеса между миром живых и царством мертвых становится тоньше.

Для язычников эта ночь означала окончание зимы, а также знаменовала наступление летнего периода времени – "большого солнца".

В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является ночью пиршества ведьм во всей Германии и Скандинавии. Ведьмы садились верхом на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах, плясках и совокуплении с демонами и дьяволом.

Именно поэтому принято было изгонять ведьм в Вальпургиеву ночь. Совершались специальные обряды, селяне обходили дома с зажженными факелами, сжигали на костре чучело ведьмы.

Также в этот день наши предки задабривали богов и просили у них добрый урожай и здоровое потомство.

У мусульман с 30 апреля по 1 мая праздник – Лейлят-аль-Кадр – ночь вершения судеб. В этот день мусульмане на восходе солнца загадывают светлое желание на воздух, обращаясь к Высшим Силам.

Ритуалы на Вальпургиеву ночь

В этот день можно отвадить проблемы и неприятности. Раньше было принято 30 апреля сыпать перед порогом дома песок, или траву, чтобы никакая нечисть не могла войти в дом пока не пересчитает все травинки или песчинки.

Всегда считалось, что 1 мая нужно умываться утренней росой, чтобы вернуть красоту. При этом нужно было читать это заклинание:

"Благословенная роса, помоги лицу моему не стареть,

Смой морщины со лба, кожу мою разгладь,

Сотри морщинки у глаз, Дай мне красоту и чистоту.

Услышь мои слова, исполни мое желание,

От Белтана до Белтана продли мое заклинание".

Считалось, что травы в Вальпургиеву ночь обретают чудесную силу, поэтому многие знахарки-травницы выходили в этот день на сборы.

Что надеть на Вальпургиеву ночь

Ночью наступит самое время амулетов для защиты от злых духов. Одежду тоже стоит выбирать "правильную". Цветами-защитниками считаются оранжевый, голубой и красный.

Наряд, который был на вас во время какого-нибудь конфликта или происшествия, лучше не надевать. Такая одежда сохраняет отрицательную энергию, привлекающую духов. Также стоит исключить черный цвет.

Отлично подойдут вещи фиолетового и серебристого оттенков, если вы хотите увидеть картинку из будущего. Для этого соорудите своеобразный коридор времени - расположите друг напротив друга четыре зеркала и зажгите перед ними три свечи так, чтобы свет отражался. Смотрите внимательно, через время там должна появиться "видео" будущего.

Осторожность нужно соблюдать в словах и поступках. Слишком частое призывание и поминание нечисти, бранные слова, активная жестикуляция с негативным импульсом также делают человека игрушкой в руках злых сил.

В Европе в древности 30 апреля зажигались огни, известные под названием огней Белтайна. Обязательно нужно зажечь огонь и теперь: камин, печку, костер во дворе или, на худой конец, свечку. Желательно пройти сквозь огонь или дым. Если есть возможность попрыгать через костер - замечательно. Если нет - зажгите любое благовоние. Поставьте его на стул или пол и обойдите вокруг пять раз.

Как привлечь деньги на Вальпургиеву ночь

Понадобится: 1 золотая свеча, 6 зеленых свечей, 9 белых свечей, масло сосны, соль (можно четверговую использовать).

Ритуал проводят в ночь с 30 апреля на 1 мая в первую минуту после полуночи.

Смажьте все свечи маслом сосны, поставьте золотую свечу в центре стола, вокруг нее по кругу зеленые свечи, а зеленые окружите белыми. В первую минуту после полуночи насыпьте круг из соли вокруг белых свечей и зажгите сначала золотую свечу, потом по часовой стрелке зеленые свечи, затем по часовой же стрелке зажгите белые свечи.

Обойдите стол (алтарь) трижды, трижды напевая: "Трижды Юпитер вокруг солнца обойдет, деньги мне принесет". Посидите спокойно несколько минут и представьте себе свои денежные потребности. Затем свечи можно погасить в порядке обратном зажиганию.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Нельзя приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек.

Считается, что сирень дурманит больного запахом и зовет в другой мир.

Для укрепления здоровья и скорейшего зачатия стоит выпить на рассвете воды из колодца.

Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими вестями.

Сплетенный венок из сорванного в Вальпургиеву ночь плюща, сделает вас в глазах возлюбленного неописуемой красавицей.

В ночь на 1 мая некоторым людям предоставляется реальная возможность заставить духов послужить им. Кто эти везунчики? Те, кто родились в конце апреля или начале мая (ранние и средние Тельцы) и не омрачили свой жизненный путь неискупленной виной.

Если вы попадаете в эту категорию, в полночь начертите на листе бумаги пятиконечную звезду, напишите в ней свое имя, а вокруг - самые сокровенные желания.

Затем зажгите в углах звезды 5 восковых свечей. Подержите руки над их пламенем, визуализируя загаданное. Той же ночью сожгите лист на костре, разведенном на ближайшей к дому возвышенности, а пепел развейте по воздуху.

Если все будет сделано правильно, записанные желания непременно сбудутся.