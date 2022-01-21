Івано-Франківщина переходить з понеділка у "червону" зону

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

Про це повдіомив міністр Каінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

За його словами, 21 січня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Як повідомляли, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався черговий спалах коронавірусу з епіцентром в західному регіоні.

Наразі у "помаранчевій" зоні перебувають 7 областей України: Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська та Чернівецька області.