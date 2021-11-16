Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА

Київська міська державна адміністрація оголосила про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка у столичному метрополітені коштуватиме 20 гривень.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП "Київський метрополітен", обґрунтований тариф у метро - 22 грн. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань - залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Для власників багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн - при купівлі 1-9 поїздок.

Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

"Після підвищення тарифу на користування громадським транспортом вартість проїзду для власників картки киянина (які не мають права на безкоштовний проїзд) становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок. Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, сплачуватимуть за проїзд від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від виду проїзного. А пасажири, які поповнюють електронний квиток, залежно від кількості придбаних поїздок, сплачуватимуть від 15 до 20 грн", - підсумував Поворозник.

Він зазначив, що місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.

"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", - додав заступник голови КМДА.

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з січня 2022 року.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в громадському транспорті Києві піднімали у 2018 році. Тоді базовий тариф виріс з 4 до 8 гривень у наземному транспорті і з 5 до 8 гривень в метрополітені. Пасажири, які користуються електронними картками, можуть платити за 1 поїздку від 6,50 гривні (в разі одноразового придбання 50 поїздок).

20 жовтня 2021 року КМДА анонсувала подорожчання проїзду в столиці.