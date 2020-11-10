Вартість вакцини BioNTech буде відрізнятися в різних країнах, ціна буде нижчою за ринкову

Вартість вакцини від COVID-19, яку розробляють компанії BioNTech і Pfizer, в різних країнах буде відрізнятися.

Про це розповів стратегічний керівник BioNTech Райан Річардсон, передає Reuters.

"Ми намагалися дотримуватися збалансованого підходу, який визнає, що інновації вимагають капіталу та інвестицій. Але ми плануємо встановлювати ціни на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок з урахуванням ситуації, в якій ми знаходимося, і з метою забезпечити широкий доступ" , - зазначив він.

Річардсон додав, що ціна на препарат буде нижчою за ринкову, а також буде відображати фінансові ризики приватних інвесторів.

Як повідомлялося раніше, вакцина від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer готова, проте в продаж найближчим часом не надійде.

Крім того, Pfizer заявила про успішне випробування вакцини. У компанії відзначили, що курс вакцини включає дві ін'єкції. Вони показали 90%-ву ефективність вже через 7 днів після другого прийому. Отже, організм виявляється під захистом від COVID-19 через 28 днів після початку вакцинації.