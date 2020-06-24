Ватажок "ДНР" живе в захопленому в особняку бізнесмена

Будинок дуже великий, площею понад 1,5 тисячі кв. метрів, з великим зимовим садом, басейном, з джакузі, зі спортзалом, гаражами, заправними станціями.

Ватажок бойовиків "віджав" віллу у бізнесмена

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін з сім'єю проживає в окупованому Донецьку в будинку, який відібрали у його законного власника - бізнесмена Сергія Хановича.

Як розповів сам бізнесмен телеканалу БУДИНОК, він втратив багато об'єктів бізнесу, зокрема йому належить великий комплекс "Ліверпуль", і будинок.

"Втратив свій житловий будинок, який я збудував сам, у якому тепер живе Пушилін", - говорить Ханович.

За його словами, будинок дуже великий, площею понад 1,5 тисячі кв. метрів, з великим зимовим садом, басейном, з джакузі, зі спортзалом, гаражами, заправними станціями.

Він уточнив, що йдеться про приватний будинок на вулиці Солов'яненко 10/12, в районі парку Щербакова. Спочатку охорона йому доповідала, що в будинку впродовж кількох днів чергує якась машина.

"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося - це машина їхня, так званий якийсь перший відділ, страшний відділ, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на декількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, бо у них підозра, що в будинку знаходиться труп. Їх впустили в будинок, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що ніяких там трупів немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.

За його словами, речі, що належать родині, фотографії з дому кудись вивезли.

"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - говорить Ханович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Пушиліна, крім паспорта громадянина Росії, є і прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Наталії Никоноровой