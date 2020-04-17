Ватажок "ЛНР" дозволив називати Луганськ Ворошиловградом

Радянську назву використовуватимуть в пам'ятні дні, пов'язані з Другою світовою війною

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник дозволив називати Луганськ Ворошиловградом.

На сайті Пасічника опублікували "указ" від 16 квітня, згідно з яким назву "місто Ворошиловград" окупанти використовуватимуть при проведенні заходів, приурочених до пам'ятних дат:

9 травня – День перемоги над нацизмом;

22 червня – День скорботи та пам'яті жертв війни;

14 лютого – День визволення Луганська під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що Луганськ мав назву Ворошиловград в 1935–1958 і 1970–1990 роках.

З квітня 2014 року підконтрольний окупаційній адміністрації Російської Федерації в окупованих районах Луганської області