Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив в силі довічний вирок Пукачу

Верховний суд України сьогодні, 2 червня, залишив у силі довічний вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе

Про це повідомила "Українській правді" адвокат сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко, передає "ДС".

За її словами, скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського.

Зокрема, засуджений просив пом'якшити покарання, а адвокати Подільського - відправити справу на новий розгляд. Однак суд відмовив їм у вимогах.

Довідка: Олексій Пукач очолював департамент зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.

У 2013 році колишньому генерал-лейтенанта присудили до довічного ув'язнення.