Вбивство трьох українців у колонії "ДНР" винесуть на засідання ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі винесе на найближче засідання ТКГ питання про вбивство трьох українців у колонії самопроголошеної республіки "ДНР".

Про це повідомила представниця української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів.

- Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж, - сказала Іванова.

Іванова також розповіла, що на найближчому засіданні, яке відбудеться 25 серпня, українська делегація запропонує включити в'язнів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, до списку обміну полоненими.

Вбивство українців у колонії "ДНР"

9 серпня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у так званій Кіровській виправній колонії No33 на окупованій Росією Донеччині вбили трьох громадян України.

У в'язниці вони опинились ще до початку війни на Сході України.

Серед трьох вбитих в'язнів і чемпіон України з дзюдо у ваговій категорії понад 100 кг Євген Сотников.