Вчені розповіли, чому рівень радіації на Чорнобильській АЕС нормалізується вже через 5 років

Аварія на Чорнобильській АЕС стала першою великою аварією, яка була оцінена як подія сьомого рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій, а також була найсерйознішою аварією в атомній енергетиці в історії. Деякі люди навіть думають, що наслідки цього лиха будуть постійними.

Подробиці

За повідомленнями іноземних ЗМІ, через 35 років ядерне забруднення, викликане аварією на Чорнобильській АЕС, почало значно зменшуватися, і навіть очікується, що рівень радіації повернеться до нормального рівня протягом п’яти років.

У звіті зазначається, що значне зниження рівня ядерного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС сталося завдяки швейцарській компанії «Excellence for Earth» (Exltera) та української державної компанії, що відповідає за довкілля атомної електростанції.

Exltera у співпраці з Чорнобильським національним спеціалізованим підприємством «Екоцентр» (SSE Ecocentre) впровадила на Чорнобильській АЕС технологію під назвою «Пасивна система ядерного розділення» (NSPS) .

З листопада 2019 року по вересень 2020 року дві компанії випробували NSPS на площі 2,5 акрів (приблизно 1 га). Встановлено, що в кінці випробування рівень радіаційного забруднення ґрунту знизився на 37%, а рівень радіаційного забруднення повітря – на 47%.

Директор Чорнобильської ДСП Сергій Кірєєв повідомив, що ця технологія вперше за 35 років успішно знизила рівень радіоактивності в ґрунті та повітрі. Це також означає, що рівень радіації в регіоні повернеться до нормального рівня протягом 5 років, а не 24 000 років.

Френк Мюллер, генеральний директор Exltera, ми наполегливо працюємо над відновленням рівня ядерної радіації в усіх областях, де технологія NSPS встановлена ​​до природного рівня, протягом 5 років.

Це допоможе вирішити не лише наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, а й інші проблеми ядерного забруднення. Наприклад, ядерна аварія на Фукусімі, якщо використовувати цю технологію, можна буде запобігти скиду радіоактивної води в океан, тим самим запобігти новим екологічним катаклізмам.

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