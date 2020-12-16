Вчені знайшли простий спосіб знищення коронавірусу до 99,9%

Експерименти вчених з Тель-Авівського університету показали, що коронавірус можна легко вбити випроміненням ультрафіолетових світлодіодів. Дослідники визначили найоптимальнішу довжину хвилі, яка знищує 99,9% вірусу.

Як передає Укрінформ, робота вчених опублікована у Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Науковці сподіваються, що нові знання допоможуть ефективно та просто дезінфікувати громадські місця й транспорт, а з часом і приватні будинки.

"Ми знищили коронавірус використовуючи дешевші й доступні світлодіодні лампи, які споживають менше енергії й не містять ртуть, як звичайні лампи. Їх можна буде впроваджувати у всіх сферах життя людини для профілактики", - цитує 24 Техно авторку дослідження Хадасу Мамане.

Водночас, автори наголошують, що людина не повинна піддаватися прямому впливу випромінювання ультрафіолетових світлодіодів з довжиною хвилі 285 нм.

24 Техно нагадує, як довго коронавірус зберігається на поверхнях: На папері - 3 години, На одязі - до 2 днів, На обробленому дереві - до 2 днів, На склі - до 4 днів, На пластику - до 7 днів, На поверхні медичних масок - до 7 днів.