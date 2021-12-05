Вчені зняли в океані величезного "монстра" з десятиметровими щупальцями

Відео опублікували дослідники із США

Нещодавно на глибині океану була помічена невідома величезна істота. Як з'ясували вчені зі США, довжина його щупалець сягала близько 10 метрів.

Монстр виявився гігантською медузою. Щоб дістатися до неї, фахівці інституту акваріуму Монтерей-Бей у Каліфорнії використали глибоководний апарат із дистанційним керуванням.

Вчені захоплені тим, що змогли зняти на відео цього водного мешканця. Адже такі істоти рідко піднімаються із глибин океану, ховаючись на дні.

Офіційне найменування медузи - Stygiomedusa gigantea. Вона – один із найбільших морських жителів планети.

За 110 років цю медузу зустрічали лише близько сотні разів. Її бачили скрізь у водах світового океану, крім вод поблизу Антарктиди.

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