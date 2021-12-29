Вчителі отримали понад 61 тисячу комп’ютерів від держави

Понад 61 тисяча вчителів отримали комп’ютери в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації. Їх вже розвезли по регіонах. Усього на проєкт було виділено 1 млрд 178 млн 13 тис. 510 грн.

«Дякую колегам за спільну та віддану роботу. А насамперед – за отриманий результат. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямі, адже наша мета, – щоб кожен український учитель мав належні умови роботи та можливості для саморозвитку», – розповів Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За планом, 60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей. Усього на проєкт було виділено 1 млрд 178 млн 13 тис. 510 грн.

«73 713 200 грн зекономлених коштів уже спрямовано зокрема на придбання шкільних автобусів та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у школах. На цю суму можна буде придбати близько 50 автобусів для підвезення школярів до опорних шкіл», – зазначив Міністр.

«Команди Мінцифри, МОН та ДКІБ СБУ зробили процес закупівлі ноутбуків для вчителів максимально прозорим. У регіонах цей процес допомагали координувати директори обласних департаментів освіти і науки, а також заступники голів ОДА з цифрової трансформації (CDTO)», - йдеться в повідомленні.

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