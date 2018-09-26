Вдова погибшего бойца АТО подала в суд на Россию

Вдова погибшего в АТО военнослужащего подала иск против России о взыскании морального вреда в размере 60 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти.

Отмечается, что в июля 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег у м. Шахтерск, БТР-80, которым управлял боец, подорвался на фугасе вооруженных формирований России.

Тогда погиб человек истицы и еще один военнослужащий, были ранены 8 человек.

"Женщина указывает, что является общеизвестным факт военной агрессии Российской Федерации против Украины, в результате чего погиб ее муж", – сообщают в суде.

По мнению вдовы, именно Россия должна нести ответственность за военные действия, в результате которых погибают украинцы.

Женщина настаивает, что именно с РФ следует взыскать моральный ущерб в ее пользу, причиненный гибелью мужа и отца.

Суд не называет фамилию семьи. Его будет рассматривать суд в Хмельницке.

Однако отмечается, что в 2017 году суд установил факт гибели мужчины при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно данным Реестра судебных решений, речь идет о Павле Станиславовиче Дияке. Он подорвался и погиб 12 июля 2014 года, эвакуируя других бойцов.

В июле 2014 года Дияка посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Его жена обратилась с иском в своих интересах и интересах малолетней дочери.