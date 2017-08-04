Ведущий Вересень облил политолога в студии водой

Скандал произошел во время прямого эфира.

Вечером 3 августа в студии одной из телепрограмм канала NewsOne произошел конфликт между ведущим Мыколой Вереснем и одним из гостей передачи - доктором политических наук Александром Семченко.

Политолог на повышенных тонах приводил аргументы против блокады Донбасса, а также ругал Порошенко. Его оппонент художник Поярков также словесно атаковал Семченко.

На пике перепалки Вересень выли на Семченко стакан воды. В ответ политолог также облил его водой и нецензурно выругался, после чего ведущий предложил ему покинуть студию. Также политолог назвал Вересня "петушком".