Ведущими Евровидения стали Остапчук, Скичко и Мирошниченко (фото)

Организаторы Евровидения 2017 определились с ведущими - впервые в истории конкурса ими стали трое мужчин. Это Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, сообщает пресс-служба "UА:Перший".

"Тимура Мирошниченко (вел детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. - Ред.) не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук - остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать - концерты Евровидения 2017 будут неожиданными, интересными и запомнятся зрителям надолго", - говорит замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

Ведущих выбирали путем конкурса, которых проходил в несколько этапов. Кроме опыта ведения ТВ-шоу в прямом эфире, претенденты должны были продемонстрировать владение английским языком, чувство юмора, уверенность, артистизм и разнообразные таланты.

"Мы не ставили целью искать такую комбинацию ведущих, но когда увидели их таланты, решили, что было бы здорово, чтобы трое парней вели шоу", - отмечает шоу-продюсер Евровидения 2017 Стюарт Барлоу.

Остапчук и Скичко будут вести все шоу песенного конкурса: репетиции, полуфиналы и финал.

Напомним, что 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидения пройдет в Киеве. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной конкурса выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.