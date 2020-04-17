Велика субота: традиції та прикмети

18 квітня - день Страсної (Великої) суботи, останній день Великого посту перед Великоднем. Велика субота - це шостий день Страсного тижня, яким закінчується Великий піст, що триває 48 днів. У цей день відбувається сходження Благодатного вогню.

Страсна субота присвячена спогаду поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. У цей час християни готуються до Великодня - Воскресіння Христа, яке святкується у ніч з суботи на неділю.

У цей день прийнято фарбувати яйця і пекти паски.

Також Страсна субота - це день миру і доброти. Тому прийнято просити вибачення у своїх рідних і близьких.

Також у суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, а родичам і близьким підготувати подарунки.

У цей день не рекомендується сміятися і веселитися.

Не можна нічого виносити з дому.

Згідно з прикметами, у Велику суботу не можна ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду.

Також не рекомендується вживати спиртні напої, їсти термічно оброблену їжу, прибирати вдома, гладити і прати речі.

Окрім того, необхідно утриматися від інтимної близькості з чоловіком.

Є такі прикмети 18 квітня на погоду: ясний і теплий день - до такого ж літа;

на околиці всі звуки добре чутні - до негоди та вітряної погоди.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна притягнути до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

У народному календарі 18 квітня - Федул-вітрогон, Федора-анемона.

Вважалося, що саме з цього дня починають дути теплі весняні вітри. Згідно з повір'ям, разом з ними прилітають цвіркуни і розселяються по городах.

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