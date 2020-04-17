Велика субота: традиції та прикмети

18 квітня - день Страсної (Великої) суботи, останній день Великого посту перед Великоднем. Велика субота - це шостий день Страсного тижня, яким закінчується Великий піст, що триває 48 днів. У цей день відбувається сходження Благодатного вогню.
Страсна субота присвячена спогаду поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. У цей час християни готуються до Великодня - Воскресіння Христа, яке святкується у ніч з суботи на неділю.
У цей день прийнято фарбувати яйця і пекти паски.
Також Страсна субота - це день миру і доброти. Тому прийнято просити вибачення у своїх рідних і близьких.
Також у суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, а родичам і близьким підготувати подарунки.
У цей день не рекомендується сміятися і веселитися.
Не можна нічого виносити з дому.
Згідно з прикметами, у Велику суботу не можна ловити рибу і полювати, щоб не накликати на себе біду.
Також не рекомендується вживати спиртні напої, їсти термічно оброблену їжу, прибирати вдома, гладити і прати речі.
Окрім того, необхідно утриматися від інтимної близькості з чоловіком.
Є такі прикмети 18 квітня на погоду: ясний і теплий день - до такого ж літа;
на околиці всі звуки добре чутні - до негоди та вітряної погоди.
Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна притягнути до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.
У народному календарі 18 квітня - Федул-вітрогон, Федора-анемона.
Вважалося, що саме з цього дня починають дути теплі весняні вітри. Згідно з повір'ям, разом з ними прилітають цвіркуни і розселяються по городах.
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