Великая среда: история, приметы и традиции

Страстная седмица - последняя и самая строгая неделя Великого поста. С каждым днем этого периода связаны определенные традиции, о которых следует знать всем верующим. Постарайтесь не нарушать обычаи религиозного события, чтобы избежать проблем и неприятностей.

Великая среда - один из важнейших дней Страстной недели.

В Великую среду Страстной седмицы вспоминаются два события: предание Господа Иисуса Христа Иудой и помазание Его миром.

История: к Иисусу Христу с покаянием пришла грешница. Она принесла с собой драгоценное миро, помазала им голову Христу, каясь в своих проступках, и получила прощение.

Сам Господь не только отпускает грехи женщине, но и объясняет ученикам, что она подготовила таким образом Его тело к погребению, а также, что ее поступок будет известен всюду, где будет проповедано Евангелие. Именно поэтому Церковь воспевает ту безвестную женщину.

В западной традиции грешница, омывшая ноги Спасителя миром, часто отождествляется с Марией Магдалиной.

Иуда же решил предать своего учителя и договорился об этом с первосвященниками.

В богослужебных текстах Великой среды бескорыстие женщины-грешницы, возлившей на главу Господа драгоценное миро, противопоставляется сребролюбию Иуды, продающему Христа первосвященникам. Это подчеркивается, например, в стихире самогласной:

Егда грешная приношаше миро, тогда ученик соглашашеся пребеззаконным. Овая убо радовашеся, истощающи миро многоценное: сей же тщашеся продати Безценнаго. Сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся. Сия свобождашеся, а Иуда раб бываше врагу. Люто есть леность, велие покаяние: еже мне даруй Спасе, пострадавый о нас, и спаси нас.

(Когда грешница приносила миро, ученик договаривался с беззаконными. Она радовалась, тратя многоценное миро, он же желал продать Бесценного. Она познавала Владыку, он отлучался от Владыки. Она освобождалась, а Иуда становился рабом врагу. Сильна леность, велико покаяние: его даруй мне, Спасе, пострадавший за нас, и спаси нас.)

Эти события вспоминаются в Великую среду.

Особый день строгого поста и очищения в доме, подготовки продуктов к празднику. Многие верующие вообще отказываются от пищи в этот день. В среду должны быть окончательно завершены все домашние работы и наведен идеальный порядок к празднику. В дальнейшие дни, в сам день Пасхи и неделю за ней - генеральную уборку уже нельзя делать.

К этому времени и сельскохозяйственные работы должны быть завершены, так как уже в Чистый четверг следует приступить к приготовлению пасхальных блюд. Этот процесс должен обязательно проходить в чистоте и порядке.

Народные приметы гласят, что в Великую среду снег наделяется целебными свойствами. В талую воду добавляли прошлогоднюю четверговую соль и окропляли этим раствором домашний скот для защиты от болезней.

Считается, что если в Великую среду облить себя с ног до головы талой водой, то весь год болезни будут обходить вас стороной.

С Чистого четверга и до Пасхи включительно убираться и выносить мусор запрещено. Поэтому уборку завершали в Великую среду. Нарушив данную традицию, вы рискуете привлечь в свой дом несчастья.

Согласно церковным законам, Великая среда - день сухоядения. Разрешено есть только овощи и фрукты без термической обработки.

В Великую среду принято подавать милостыню и преподносить подарки нуждающимся, чтобы не поддаться греху сребролюбия.

В этот день в храмах совершается таинство исповеди. Священнослужители утверждают, что Великая среда - это подходящий день для того, чтобы исповедоваться и покаяться в совершенных грехах.

Именно в этот день стоит покупать яйца на Пасху, так как, по поверьям, они пролежат долго и не испортятся

На Руси в Великую среду под крышу было принято класть хлеб, соль и мыло. Считалось, что хлеб и соль наделяются положительной энергетикой и благодаря этому становятся сильным оберегом для дома и его обитателей. Мылом умывалась вся семья, чтобы защитить себя от порчи и болезней.

Подготовка к долгожданной Пасхе в самом разгаре, и в Великую среду принято приступать к украшению дома. Для этой цели предпочтительно использовать веточки вербы или живые цветы. Помимо этого используются крашеные яйца, а также игрушки и статуэтки кроликов.

По материалам Подробности, http://www.altapress.ru, kolobok.ua