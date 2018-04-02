Великий понедельник - "чистый понедельник": приметы, что нужно сделать

Великий понедельник в 2018 году выпадает на 2 апреля - в этот день православная церковь вспоминает евангельское повествование о том, как Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), укрытое зеленой листвой, но совершенно бесплодное, которое тут же засохло на глазах у Его спутников.

Приметы и традиции в Великий понедельник

В этот день стоит отложить все дела и решение насущных проблем.

В народе этот день посвящают приготовлениям к главному христианскому празднику - Пасхе. В старину белили печи и дома, чистили скотину. Отсюда и название "Чистый понедельник".

На сегодняшний день, в продолжение древних традиций, принято устраивать генеральную уборку в доме, в которую включен и мелкий ремонт.

По церковным правилам в Великий понедельник запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы.

Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты. Но по негласному правилу многие православные проводят этот день в строгом посту, без еды и воды.

Знахарки в этот день занимались сбором золы. Она помогала им лечить алкоголизм, сглаз, а также многие магические воздействия.

В старину, в этот день девушки гадали, выглядывая в окно. Ели после длительного всматривания вдаль возникал образ мужчины, ждали благополучия на протяжении трех следующих месяцев.

Старушка, появившаяся в окне, сулит одни неудачи на три месяца, молодица - предвещала трехмесячную жизнь без проблем и болезней, а несколько людей или семья - считалось знаком примирения и прощения старых обид.

Если видели собаку, готовились к грусти и тоске, а кошку - к богатству и прибыли. Подлетевшая к окну птица сулила приятные новости и знакомства, а хромой или косой человек - смерть близких родственников.

Если утром небо чистое и солнечное, то все браки в году будут счастливыми.

А для того, чтобы сохранить молодость и достаток в доме, нужно умыться на заре с серебряной или золотой посуды.