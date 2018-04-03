Великий вторник: тралиции, приметы, что можно и чего нельзя делать

В Великий вторник все верующие вспоминают проповедь, которую читал Христос в храме в городе Иерасулим.

Традиции Великого вторника

В Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, так уж повелось, надо вспоминать об Иисусе и о тех беседах, которые он вел со своими последователями, а так же с простыми людьми. Чтение Евангелия, которое началось в понедельник, продолжается. Это советуют священники делать не только в церкви или храме, но и в кругу семьи. Еще с далеких времен установились следующие традиции:

День проводить в молитвах.

Совершать благие поступки.

Соблюдать строгость в еде и напитках.

Рассуждать о воскрешении умерших и думать о Страшном суде.

Заканчивалось шитье одежды для Святой Пасхи.

В этот день церковь разрешала сухоядение. Можно было употреблять растительную пищу без масла.

В день Великого вторника продолжали готовить свое тело и душу к празднованию Пасхи.

Что нельзя делать в Великий вторник

Кроме того, что надо было в этот день продолжать готовиться к празднованию Пасхи, но были и дела, которые строго запрещались:

Нельзя петь и танцевать в этот день.

Употреблять спиртные напитки.

Запрещалось веселиться.

Совершать такие вещи, которые в будущем могут превратиться в грехи.

Но работать по дому и в огороде не возбранялось. В этот день необходимо было закончить все дела, которые связаны с тканью, нитками и иглами.

С Великого вторника можно было начинать закупать продукты на Светлое Христово воскресенье.

Приметы Великого вторника

С этим днем в народе связано много примет, вот некоторые из них:

В Великий вторник незамужние девушки ходили за "молчаливой водой". Ее брали в трех природных источниках, по дороге домой нельзя было произносить ни единого слова. Только так эта вода будет считаться целебной. Затем ею мыли голову, добавляли в ведро с питьевой водой, чтобы весь год быть здоровыми.

Было подмечено, если в это день сыро: идет снег или дождь, то летом будет много грибов.

В это день совершались многие заговоры, например, страдающим артритом или ревматизмом надо было встать на пороге своего дома и читать молитву:

"Господи Боже, помоги! Святая Богородица, благослови! Выговариваю я Из всех суставов мою боль, Прогоняю я святой молитвою свою хворь. Пойди хворь из моих рук и моих ног. Переступи боль моя мой порог. Будьте вы, мои слова, Крепки и лепки, До тела моего цепки. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь".

В день Великого вторника полным ходом идет подготовка к празднованию Христова воскресенья, поэтому разрешены любые виды работ, молитвы и благие дела.